Schauspielerin Karin Baal gestorben

Berlin: Die Schauspielerin Karin Baal ist tot. Sie starb vor wenigen Tagen im Alter von 84 Jahren in ihrer Geburts- und Heimatstadt Berlin, wie ihre Familie heute mitgeteilt hat. Baal war in den 50er Jahren mit dem Film "Die Halbstarken" bekanntgeworden. Der Schwarz-Weiß-Streifen erzählt von jungen Menschen im Berlin der Nachkriegszeit. Der Film wurde ein Klassiker - und Baal später als deutsche Antwort auf Brigitte Bardot gefeiert. Danach war sie in vielen Produktionen zu sehen. Sie spielte in Edgar-Wallace-Filmen mit und in Fassbinders "Berlin Alexanderplatz". Serienauftritte hatte sie auch in "Liebling Kreuzberg", der "Schwarzwaldklinik" und im "Tatort".

