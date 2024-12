Schauspielerin Hannelore Hoger ist tot

Hamburg: Die Schauspielerin Hannelore Hoger ist tot. Wie das ZDF bestätigt hat, starb sie am 21. Dezember. Hoger wurde 82 Jahre alt. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Rolle als Kommissarin "Bella Block". Fast 25 Jahren lang verkörperte sie im ZDF die kauzige Ermittlerin. Auch in Kinofilmen hatte Hoger mehrere Auftritte. 1975 spielte sie in Volker Schlöndorffs "Die verlorene Ehre der Katharina Blum", in den 90er Jahren war sie in "Die zweite Heimat" von Edgar Reitz und in Helmut Dietls "Rossini" zu sehen. Begonnen hatte Hoger ihre Karriere in den 60er Jahren am Theater.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2024 11:00 Uhr