Schauspielerin Hannelore Hoger ist mit 82 Jahren gestorben

Hamburg: Die beliebte Schauspielerin Hannelore Hoger ist tot. Wie das ZDF mitteilte, starb der Bühnen- und Fernsehstar am 21. Dezember im Alter von 82 Jahren. Hannelore Hoger war vor allem durch ihre Rolle als Kommissarin Bella Block bekannt geworden. Die Krimireihe lief bis 2018 insgesamt 24 Jahre lang im deutschen Fernsehen. Ihre Karriere hatte die gebürtige Hamburgerin in den 60er Jahren als Theaterschauspielerin begonnen. Später folgten Rollen im Fernsehen und Kinofilmen. Populär war vor allem Hogers Rolle als Klatschreporterin in Helmut Dietls "Rossini".

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.12.2024 08:45 Uhr