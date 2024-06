Paris: Die französische Schauspielerin Anouk Aimée ist tot. Sie starb im Alter von 92 Jahren in Paris, wie ihr Agent bestätigte. Aimée, die mit bürgerlichem Namen Nicole Dreyfuß hieß, spielte in dutzenden Produktionen für Kino, Fernsehen und Theater mit. Zu ihren bekanntesten Filmen zählen "Das süße Leben", "Achteinhalb" und "Ein Mann und eine Frau." Darin spielt sie ein sogenanntes Scriptgirl, das sich nach dem Tod seines Mannes in einen verwitweten Rennfahrer verliebt. Die Rolle brachte ihr einen Golden Globe ein. 2003 erhielt Aimée den französischen Filmpreis für ihr Lebenswerk.

