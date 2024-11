Schaeffler streicht unter anderem 700 Stellen in Schweinfurt

Herzogenaurach: Angesichts der schwachen Nachfrage auf dem Automarkt will der Zulieferer und Maschinenbauer Schaeffler 4.700 Stellen streichen, 2.800 davon in Deutschland. Wie das fränkische Unternehmen mitteilte, werden 300 Arbeitsplätze in der Oberpfalz wegfallen. Hier will Schaeffler nach der Übernahme des Regensburger Technologiekonzerns Vitesco die Synergien der Fusion nutzen und doppelt besetzte Jobs etwa in der Verwaltung abbauen. Am Standort Schweinfurt werden nach Angaben der IG Metall rund 700 Stellen gestrichen. Das mittelfränkische Gunzenhausen ist laut Betriebsrat nicht betroffen. - Nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie, VDA, wird der Auftragsmangel für viele Autozulieferer und mittelständische Unternehmen zunehmend zum Problem. In einer Befragung habe jedes zweite Unternehmen angegeben, in diesem Jahr wirtschaftlich hinter den Erwartungen zurück geblieben zu sein, erklärte der VDA.

