Schaeffler streicht europaweit 4.700 Stellen

Herzogenaurach: Der fränkische Automobilzulieferer Schaeffler will etwa 4.700 Stellen in Europa abbauen, 2.800 davon in Deutschland. Wie das Unternehmen mitteilte, sind zehn deutsche Standorte betroffen, unter anderem in der Oberpfalz, wo 300 Arbeitsplätze wegfallen. Die Pläne sollen vom kommenden Jahr an umgesetzt werden. Schaeffler verspricht sich von dem Umbau bis 2029 jährliche Einsparungen von etwa 290 Millionen Euro. Als Gründe werden die Schwäche im Industriegeschäft und die Flaute bei Elektroautos genannt. Vor einem Monat hatte Schaeffler den Regensburger Technologiekonzern Vitesco übernommen, eine Abspaltung von Continental. Nun will Schaeffler die Synergien der Fusion nutzen und Jobs streichen - in der Verwaltung, aber auch im Bereich Forschung und Entwicklung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2024 10:00 Uhr