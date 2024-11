Schaeffler streicht 2.800 Stellen in Deutschland

Herzogenaurach: Der bayerische Auto- und Industriezulieferer Schaeffler baut mehrere tausend Arbeitsplätze in Europa ab. Wie das Unternehmen in der Früh mitteilte, sind davon allein in Deutschland 2.800 Stellen betroffen - und zwar an zehn Standorten. Zwei der fünf weiteren Standorte in Europa sollen demnach ganz geschlossen werden. Nach der Fusion mit Vitesco soll zum Beispiel die Verwaltung zusammengelegt werden. Aber auch die Produktion ist demnach wegen der Flaute in der Industriesparte betroffen. Den Unternehmensangaben zufolge soll im Bereich Zulieferungen für E-Autos die Produktion an die gesenkten Erwartungen angepasst werden. Schaeffler verspricht sich von den Einsparungen, die Wettbewerbsfähigkeit der Gruppe langfristig zu sichern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2024 09:00 Uhr