Schäden durch Kugelbomben in Berlin an Silvester sorgen für politische Debatte

Berlin: Nach den schweren Schäden durch sogenannte Kugelbomben an Silvester ist eine Debatte über Konsequenzen entbrannt. Berlins Regierender Bürgermeister Wegner forderte Bundesinnenministerin Faeser auf, das Waffenrecht zu verschärfen und an den Grenzen strenger zu kontrollieren, um die Einfuhr illegaler Böller zu verhindern. Faeser wies die Vorwürfe zurück. Man hätte längst ein deutlich schärferes Waffenrecht, wenn es die FDP nicht blockiert hätte, so Faeser. Sie verwies darauf, dass es bereits Kontrollen an allen deutschen Grenzen gebe. In der Silvesternacht waren in Berlin viele Menschen durch Böller verletzt worden, allein das Unfallkrankenkaus Berlin behandelt 42 Patienten mit schweren Verletzungen an Augen, Händen und im Gesicht. Viele von ihnen sind durch Kugelbomben verletzt worden, die in Deutschland wegen ihrer extremen Sprengkraft nur mit behördlicher Erlaubnis von Profis verwendet werden dürfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 16:00 Uhr