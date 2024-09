Schaden durch Organisierte Kriminalität hat sich verdoppelt

Berlin: In Deutschland haben kriminelle Banden im vergangenen Jahr einen Milliardenschaden angerichtet. Das geht aus dem aktuellen Bundeslagebericht Organisierte Kriminalität hervor, den Innenministerin Faeser und der Präsident des Bundeskriminalamtes Münch am Vormittag vorgestellt haben. Konkret beziffern die Behörden den Schaden auf rund 2,7 Milliarden Euro. Das ist etwa doppelt so viel wie im Vorjahr. Der größte Anteil geht dabei auf den Bereich Cybercrime zurück. Die Organisierte Kriminalität geht laut Faeser mit drastischer Gewalt vor und bedrohe die Gesellschaft. Eine harte Gangart sei daher absolut notwendig, so die SPD-Politikerin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2024 16:00 Uhr