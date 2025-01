Saudi-Arabien richtet Luftbrücke nach Syrien ein

Riad: Saudi-Arabien hat eine humanitäre Luftbrücke nach Syrien eingerichtet. Wie die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA meldet, sind am Morgen zwei Flugzeuge mit Hilfsgütern von Riad nach Damaskus geflogen. Den Angaben zufolge werden unter anderem Lebensmittel, Notunterkünfte sowie medizinische Hilfsmittel in das Land gebracht. In den kommenden Tagen werde eine weitere Luftbrücke eingerichtet, hieß es. Im Dezember war eine hochrangige saudische Delegation nach Damaskus gereist. Die Vertreter des Königreiches trafen dort De-facto-Machthaber al-Scharaa zu Gesprächen über die Zukunft Syriens.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2025 15:00 Uhr