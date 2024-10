Sächsischer Landtag wählt vergrößertes Parlaments-Präsdium

Dresden: Gut vier Wochen nach der Landtagswahl in Sachsen hat das Parlament seine Arbeit aufgenommen. In der konstituierenden Sitzung in Dresden wurde der CDU-Abgeordnete Alexander Dierks mit großer Mehrheit zum Landtagspräsidenten gewählt. Er erhielt 97 von 119 abgegebenen Stimmen. Die CDU als stärkste Fraktion hatte Dierks vorgeschlagen. Die Wahl der beiden ersten Vize-Präsidenten von CDU und AfD ging ebenfalls glatt über die Bühne. Der Kandidat des BSW schaffte es im zweiten Wahlgang, der SPD-Kandidat erst im dritten. Zuvor hatte die SPD beantragt, dass die Zahl der Stellvertreter durch eine Änderung der Geschäftsordnung auf vier erhöht wird.

