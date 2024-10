Sächsischer Landtag wählt CDU-Politiker Dierks zum Parlamentspräsidenten

Dresden: Gut vier Wochen nach der Landtagswahl in Sachsen hat das Parlament seine Arbeit aufgenommen. In der konstituierenden Sitzung in Dresden wurde der CDU-Abgeordnete Alexander Dierks mit großer Mehrheit zum Landtagspräsidenten gewählt. Er erhielt 97 von 119 abgegebenen Stimmen. Die CDU als stärkste Fraktion hatte Dierks vorgeschlagen. Im Parlament gibt es sechs Fraktionen - neben CDU und AfD noch das BSW, die SPD, Grüne und Linke. Dazu kommt ein Abgeordneter der Freien Wähler. - In Thüringen hatte es vergangene Woche bei der konstituierenden Sitzung heftige Auseinandersetzungen über das Procedere gegeben. Dort war die AfD stärkste politische Kraft geworden, hatte ihre Kandidatin aber nicht durchsetzen können.

