Sachsens CDU will über Koaltionsvertrag mit der SPD abstimmen

Dresden: Die sächsische CDU stimmt heute bei einem Sonderparteitag über den mit der SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag ab. Die beiden wollen eine Minderheitsregierung bilden. Bei der SPD läuft noch eine Mitgliederbefragung, deren Ergebnis am Montag bekannt gegeben wird. Die CDU hatte die Landtagswahl Anfang September knapp vor der AfD gewonnen. Gespräche mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht waren an Differenzen bei den Themen Friedenspolitik und Migration gescheitert. Ministerpräsident Kretschmer will sich am Mittwoch im Landtag zur Wiederwahl stellen. Dem schwarz-roten Bündnis fehlen allerdings zehn Stimmen zu Mehrheit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2024 08:00 Uhr