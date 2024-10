Sacharow-Preis geht an venezolanische Opposition

Straßburg: Der Sacharow-Menschenrechtspreis des Europaparlaments geht heuer an venezolanische Oppositionspolitiker. Wie Parlamentspräsidentin Metsola mitgeteilt hat, werden die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado und Präsidentschaftskandidat Edmundo González Urrutia für ihren Kampf für Freiheit und Demokratie ausgezeichnet. Nach der Präsidenten-Wahl in Venezuela im Juli war der seit mehr als zehn Jahren autoritär regierende Sozialist Maduro zum Gewinner erklärt worden. Wegen des Vorwurfs der Wahlfälschung kam es zu Unruhen. Die USA haben González als Wahlsieger anerkannt. Der Sacharow-Preis ist mit 50.000 Euro dotiert und wird am 18. Dezember verliehen.

