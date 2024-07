Sabotage am Eröffnungstag der Olympischen Spiele legt französische Bahn lahm

Paris: In Frankreich haben Unbekannte vor Beginn der Olympischen Spiele Anschläge auf das Bahnnetz verübt. Wie die staatliche Eisenbahngesellschaft SNCF mitgeteilt hat, wurden gezielt Feuer an Anlagen entlang der Hochgeschwindigkeitsstrecken gelegt, die die Hauptstadt mit dem Westen, Norden und Osten des Landes verbinden. Betroffen von den Ausfällen sind 800.000 Menschen. Und es wird der SNCF zufolge zumindest das ganze Wochenende dauern, bis die Schäden behoben sind. Auswirkungen kann es der Deutschen Bahn zufolge auch im grenzüberschreitenden Verkehr geben - auf der Strecke Paris - München gibt es Verspätungen. Frankreichs Premier Attal hat derweil von koordinierten Sabotageakten gesprochen. Nachrichtendienste und Sicherheitskräfte seien mobilisiert, um die Urheber zu finden und zu bestrafen. Zwischenzeitlich musste auch der französisch-schweizerische Flughafen Basel-Mulhouse geräumt werden. Der Polizei zufolge gab es eine Bombendrohung, was sich jedoch später als Fehlalarm erwies.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.07.2024 13:45 Uhr