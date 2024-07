Sabotage-Akte in Frankreich trifft weiterhin zehntausende Bahnreisende

Paris: Einen Tag nach der folgenschweren Bahn-Sabotage in Frankreich machen sich die Folgen nach wie vor bemerkbar. Wie das Verkehrsministerium in Paris mitteilte, sind am Wochenende von Zugausfällen etwa 160.000 Fahrgäste betroffen. Nach Angaben der Bahngesellschaft SNCF wurde im Norden, Westen und Osten Frankreichs fast jede dritte Verbindung gestrichen, bei den übrigen gab es zum Teil deutliche Verspätungen. Dagegen habe sich der Bahnverkehr nach Deutschland weitgehend normalisiert. SNCF-Chef Farandou sicherte zu, dass der Zugverkehr am Montag wieder normal sein werde. Gestern zum Olympiaauftakt hatten Sabotage-Akte an Glasfaserkabeln weite Teile des französischen Bahnverkehrs lahmgelegt. Hunderttausende Reisende waren betroffen. Bislang hat sich niemand zu den Anschlägen bekannt.

