Ryanair-Chef macht Bundesregierung für Abzug von Flugzeugen verantwortlich

Berlin: Der Chef der Billig-Airline Ryanair, O'Leary, macht gescheiterte Gespräche mit der Bundesregierung für den massiven Abzug von Flugzeugen von deutschen Flughäfen verantwortlich. Wie er der "Welt am Sonntag" sagte, hat er dem Kanzleramt vorgeschlagen, dass Ryanair sein Flugangebot in Deutschland binnen sieben Jahren verdoppeln könnte, wenn Steuern und Gebühren gesenkt werden. Er habe aber nicht einmal eine Antwort bekommen, so O'Leary. Deutschland entwickle sich wegen überdurchschnittlich hoher Standortkosten zu einem Luftfahrt-Friedhof. Die Ticketpreise seien hier schneller und höher gestiegen als in irgendeinem anderen Markt, beklagt der Airline-Chef. Es brauche eine neue Regierung, die sich dem Wachstum verschreibe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.12.2024 02:00 Uhr