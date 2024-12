RWE-Chef lehnt Rückkehr zu Atomkraft ab

Berlin: Der Chef des Stromversorgers RWE, Krebber, lehnt eine Rückkehr zur Atomkraft, wie sie die Union in Spiel gebracht hat, ab. Die Zeit für die drei Kraftwerke, die für sechs Prozent der deutschen Stromproduktion standen, sei abgelaufen, sagte Krebber der "Rheinischen Post". Gleichzeitig fordert er die neue Bundesregierung dazu auf, die Rahmenbedingungen für neue Gaskraftwerke zu schaffen. RWE arbeite am Kohleausstieg 2030. Das funktioniere aber nur, wenn 2025 die Ausschreibung der Gaskraftwerke komme, so Krebber. Sonst müssten die Braunkohle-Kraftwerke und Tagebaue länger laufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2024 07:00 Uhr