Rutte fordert mehr NATO-Hilfe für die Ukraine

Brüssel: NATO-Generalsekretär Rutte fordert vom westlichen Bündnis mehr militärische Unterstützung für die Ukraine. Vor dem Außenministertreffen der NATO-Staaten in Brüssel erklärte er, man müsse die Position Kiews vor etwaigen Verhandlungen mit Russland stärken. Russlands Präsident Putin habe kein Interesse an Frieden. Er setze den Vormarsch fort und wolle so viele Gebiete wie möglich erobern. Deshalb müsse die NATO jetzt noch mehr helfen, so Rutte weiter. Umso eher werde es gelingen, die russische Aggression zu beenden. Die Ukraine wiederum bekräftigte im Vorfeld des NATO-Treffens ihre Forderung nach einem Beitritt zum Bündnis. Andere Sicherheitsgarantien werde man nicht akzeptieren, teilte das Außenministerium in Kiew mit. Damit habe man seit fast 30 Jahren schlechte Erfahrungen gemacht. Nur eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine wirke auf Russland abschreckend.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2024 12:00 Uhr