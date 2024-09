Russlands Kriegsflotte beginnt strategisches Manöver

Moskau: Russlands Kriegsmarine hat mit mehr als 400 Kriegsschiffen ein strategisches Manöver in verschiedenen Gewässern begonnen. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Bis kommenden Montag sind demnach 90.000 Angehörige verschiedener Flottenverbände im Einsatz. Geübt werden soll laut den Angaben im Pazifischen- und im Arktischen Ozean, in der Ostsee und im Kaspischen Meer sowie im Mittelmeer. Es würden auch mehr als 120 Flugzeuge und Hubschrauber sowie weitere Technik eingesetzt, hieß es. Auch mit Hochpräzisionswaffen wird demnach geübt. Das Marinemanöver gilt in Zeiten großer Spannungen auch als Machtdemonstration an den Westen. Russland sieht vor allem die Nato, deren Mitglieder die Ukraine militärisch unterstützen, als Bedrohung.

