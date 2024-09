Russlands Außenminister Lawrow droht Westen bei UN-Vollversammlung erneut

New York: Der russische Außenminister Lawrow hat einem Neustart der internationalen Beziehungen eine klare Absage erteilt. In seiner Rede bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen warf er dem Westen vor, sein Land mithilfe der ukrainischen Regierung besiegen zu wollen. Europa werde bereits darauf vorbereitet, sich in diese, so Lawrow wörtlich, "selbstmörderische Eskapade" zu stürzen. Lawrow verwies dabei erneut auf die atomare Stärke Russlands. Er werde aber nicht über die Sinnlosigkeit und Gefahr sprechen, mit einer Atommacht um den Sieg kämpfen zu wollen. Den Friedensplan des ukrainischen Ministerpräsidenten Selenskyj, der einen Abzug russischer Truppen von ukrainischem Gebiet bedeuten würde, lehnte Lawrow ab. Offener zeigte er sich für die chinesisch-brasilianische Friedensinitiative, die den jetzigen Frontverlauf zwischen der Ukraine und Russland einfrieren will.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2024 06:00 Uhr