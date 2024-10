Russland verteidigt Zusammenarbeit mit Nordkorea

New York: Russland hat seine militärische Zusammenarbeit mit Nordkorea vor dem UN-Sicherheitsrat verteidigt. In einer Dringlichkeitssitzung sagte der russische UN-Botschafter Nebensja, die Kooperation richte sich nicht gegen Drittstaaten und stelle keine Bedrohung der internationalen Gemeinschaft dar. Zuvor hatten sich USA, Nato und EU besorgt geäußert. Laut US-Verteidigungsministerium werden nordkoreanische Soldaten an der Grenze zur Ukraine eingesetzt. Sie sollen russische Uniformen tragen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2024 00:00 Uhr