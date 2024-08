Russland verstärkt angeblich Angriffe in Ostukraine

Kiew: Russland hat nach Angaben des ukrainischen Militärs seine Angriffe im Osten der Ukraine verstärkt. Laut Generalstab hat es in den vergangenen 24 Stunden 52 Angriffe in der Gegend der Stadt Pokrowsk in der Region Doneszk gegeben. Außerdem berichtet die ukrainische Seite, dass man in der russischen Region Kursk inzwischen rund 1.000 Quadratkilometer unter seine Kontrolle gebracht habe. Truppen des Kremls versuchen demnach, dem Vorstoß zu begegnen. Welche Ziele die Ukraine mit dem Vormarsch in Kursk verfolgt, ist unklar. Beobachter glauben, dass das Land womöglich den Druck an der Front verringern wolle, indem russische Truppen dazu gebracht würden, Kursk und andere Grenzgegenden zu verteidigen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.08.2024 18:15 Uhr