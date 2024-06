Russland und Nordkorea wollen Zusammenarbeit vertiefen

Pjöngjang: Russlands Präsident Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un haben bei ihrem Treffen in der nordkoreanischen Hauptstadt Einigkeit demonstriert. Nach seiner Landung am Abend wurde der russische Staatschef von Kim noch am Flughafen begrüßt; zusammen fuhren sie dann zu Beratungen in ein Hotel. Es ist Putins erster Besuch in dem Land seit 24 Jahren. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA vereinbarten beide einen Ausbau ihrer Beziehungen. Der Besuch Putins zeuge von einer unbesiegbaren und dauerhaften Freundschaft zwischen Nordkorea und Russlands, hieß es. Beobachtern zufolge geht es bei der zweitägigen Visite auch um Waffenlieferungen für Moskaus Krieg gegen die Ukraine. Im Gegenzug soll Nordkorea Einblicke in Schlüsseltechnologien für sein Militär- und Atomprogramm erhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2024 07:00 Uhr