Russland und Iran unterzeichnen Abkommen über strategische Partnerschaft

Moskau: Russland und der Iran wollen auf allen Ebenen enger zusammen arbeiten - sei es in der Wirtschafts-, Militär- oder Bildungspolitik. Dafür unterzeichneten der russische Präsident Putin und Irans Regierungschef Peseschkian in Moskau ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft. Russland will vor allem Erdgas verkaufen. Der Iran hofft auf Waffenlieferungen. Beide Länder sind vom Westen mit weitreichenden Sanktionen belegt.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 17.01.2025 18:00 Uhr