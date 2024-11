Russland und die Ukraine intensivieren offenbar ihre Drohnenangriffe

Moskau: Die Ukraine hat die russische Hauptstadt Moskau offenbar mit dutzenden Drohnen angegriffen. Dabei sind nach neuen Angaben der russischen Behörden fünf Menschen verletzt worden. Vier Häuser seien durch herabfallende Trümmer in Brand geraten. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurden 34 Drohnen abgeschossen. Der Betrieb an den Moskauer Flughäfen wurde vorübergehend eingestellt. Für einige Stunden waren heute keine Starts und Landungen möglich. Die Ukraine wiederum war ihrerseits heftigen russischen Drohnenangriffen ausgesetzt. Präsident Selenskyj sprach von einem neuen Rekord. In der vergangenen Nacht seien 145 Drohnen über dem Land niedergegangen.

