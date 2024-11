Russland und die Ukraine intensivieren ihre Drohnenangriffe

Moskau: Die russische Hauptstadt war am frühen Morgen offenbar Ziel dutzender Drohnenattacken aus der Ukraine. Die russische Flugabwehr hat nach offiziellen Angaben 34 Angriffe mit unbemannten Flugobjekten abgewehrt. Insgesamt seien 70 Drohnen über sechs Regionen im Raum Moskau abgeschossen worden. Zwei Häuser sollen durch herabfallende Trümmer in Brand geraten sein. Eine Frau wurde demnach verletzt. Der Flugverkehr an den Moskauer Flughäfen wurde vorübergehend eingestellt. Die Ukraine wiederum meldet eine großangelegte russische Attacke auf ihr Gebiet. Russland habe das Land mit 145 Drohnen angegriffen, das sei ein neuer Rekord, heißt es. In der Hafenstadt Odessa sollen dabei mindestens zwei Menschen verletzt worden sein. Gebäude gerieten in Brand oder wurden beschädigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2024 12:00 Uhr