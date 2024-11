Russland stoppt ab morgen Gaslieferungen nach Österreich

Wien: Russland wird seine Gaslieferungen nach Österreich von morgen an stoppen. Das teilte das österreichische Energieunternehmen OMV mit. Hintergrund dürfte ein Gerichtsstreit sein. OMV hatte einen juristischen Sieg über den russischen Gasriesen Gazprom errungen. Ein Schiedsspruch unter den Regeln der Internationalen Handelskammer hatte der OMV Schadenersatz in Höhe von 230 Millionen Euro plus Zinsen für ausgebliebene Gaslieferungen in Deutschland zugesprochen. OMV hatte angekündigt, seine Zahlungen einzustellen, um sich die Summe zurückzuholen. Die Regulierungsbehörde geht dennoch nicht davon aus, dass die Gasversorgung in Österreich nun gefährdet ist. Behörden-Chef Haber begründete dies mit den zu gut 90 Prozent gefüllten Gasspeichern und dem aktuell ausreichenden Angebot am Markt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2024 18:00 Uhr