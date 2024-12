Russland setzt laut Selenskyj nordkoreanische Soldaten in Kursk ein

Kiew: Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj sind nordkoreanische Soldaten an Kampfhandlungen in der russischen Region Kursk beteiligt. In seiner täglichen Ansprache sagte er, die Russen hätten Soldaten aus Nordkorea in erheblichem Ausmaß bei Angriffen eingesetzt. Es sei davon auszugehen, dass die nordkoreanischen Soldaten auch in anderen Bereichen eingesetzt werden könnten, so Selenskyj.

