Russland rekrutiert Huthis im Jemen

Moskau: Russland rekrutiert einem Medienbricht zufolge für seinen Krieg in der Ukraine Söldner der Huthi-Miliz aus dem Jemen. Die "Financial Times" schreibt, die Miliz habe bereits Hunderte Männer aus dem arabischen Land vermittelt. Dabei beruft sich die Zeitung auf Betroffene und bezeichnet die Umstände als "zwielichtigen Menschenhandel". So würden die Männer im Jemen geködert, mit der Aussicht auf die russische Staatsbürgerschaft und einer bezahlten Arbeit dort. Nach ihrer Ankunft würden sie aber im russischen Militär zwangsverpflichtet und an die ukrainische Front geschickt. Auch Sodaten aus Nordkorea kämpfen seit einigen Wochen für Russland in der Ukraine.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2024 11:00 Uhr