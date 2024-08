Russland ordnet Evakuierungen in Grenzregion Belgorod an

Moskau: Angesichts der ukrainischen Militäroffensive in dem russischen Grenzgebiet Kursk werden jetzt auch Teile der Nachbarregion Belgorod evakuiert. Man habe feindliche Aktivitäten festgestellt, hieß es in einem Video des russischen Regionalgouverneurs Gladkow. Die Menschen würden nun an sicherere Orte gebracht. In der Ukraine hat es derweil am Abend einen Brand im von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporischschja gegeben. In einem Video, das unter anderem Präsident Selenskyj verbreitet hatte, war zu sehen, wie dichter schwarzer Rauch von einem der Kühltürme aufstieg. Russischen Angaben zufolge soll das Feuer aber noch in der Nacht gelöscht worden sein. Die Strahlungswerte seien während der ganzen Zeit normal gewesen. Die Internationale Atomenergiebehörde verlangte dennoch von Russland, ihren Experten unverzüglich Zugang zu dem betroffenen Kühlturm zu verschaffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.08.2024 09:45 Uhr