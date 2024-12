Russland meldet Tote bei Raketenangriff in Grenzregion zur Ukraine

Kursk: Bei einem Raketenangriff auf die Kleinstadt Rylsk im russischen Grenzgebiet zur Ukraine sind laut des dortigen Gouverneurs mindestens sechs Menschen getötet worden, darunter auch ein Kind. Zehn weitere Verletzte seien in Krankenhäusern. Der Gouverneur beschuldigte die Ukraine und warf deren Truppen vor, zivile Ziele und soziale Einrichtungen angegriffen zu haben. Ukrainische Telegram-Kanäle behaupten, dass in den beschossenen Häusern russische Soldaten einquartiert waren. In der Früh waren bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew mehrere Gebäude teils schwer beschädigt worden, ein Mensch soll getötet worden sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2024 19:00 Uhr