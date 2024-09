Russland meldet eine Tote bei ukrainischen Angriffen auf Region Moskau

Moskau: Beim bislang größten ukrainischen Vergeltungsschlag seit Beginn des russischen Angriffskriegs ist ein Mensch in der Region Moskau getötet worden. Nach Behördenangaben kam eine Frau in einem Wohnhaus im Südosten der russischen Hauptstadt bei einem Drohnenangriff ums Leben. Außerdem gibt es Verletzte und Schäden an Gebäuden. Dem Verteidigungsministerium in Moskau zufolge konnte die Luftwaffe 144 Drohnen abfangen, die die Ukraine auf insgesamt neun russische Regionen abgefeuert hatte. Rund um die Hauptstadt wurden vorsorglich vier Flughäfen über Stunden geschlossen. Derweil muss der Iran wegen mutmaßlicher Waffenlieferungen an Russland weitere Strafmaßnahmen fürchten. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die USA kündigten entsprechende Schritte an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2024 23:00 Uhr