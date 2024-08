Russland kündigt harte Reaktion auf Angriffe in Kursk an

Msokau: Nach neuen ukrainischen Angriffen in der russischen Grenzregion Kursk hat Moskau eine harte Reaktion angekündigt. Aus dem russischen Verteidigungsministerium hieß es, die Auftraggeber und Täter der Verbrechen in Kursk würden zur Rechenschaft gezogen. Ukrainische Streitkräfte waren am Dienstag auf russisches Gebiet vorgerückt, in der vergangenen Nacht sollen russischen Angaben zufolge 13 Menschen in Kursk bei einem ukrainischen Luftangriff verletzt worden sein. Der belarussische Machthaber Lukaschenko hat angeordnet, dass Panzer an die Grenze zur Ukraine verlegt werden, um die Truppen zu verstärken. Seinen Angaben zufolge wurden gestern mehrere ukrainische Drohnen über Belarus abgeschossen. Belarus unterstützt Russland im Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2024 15:00 Uhr