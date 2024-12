Russland führt massive Drohnenangriffe in der Region Kiew aus

Kiew: Russland hat in der Nacht insgesamt neun Regionen rund um die ukrainische Hauptstadt mit Drohnen angegriffen. Dabei wurden neben Wohnhäusern auch Geschäftsgebäude und Stromleitungen beschädigt. Das teilte die ukrainische Luftwaffe auf Telegram mit. Den Angaben zufolge konnten 47 der 75 russischen Drohnen zerstört werden. Das russische Militär greift die Ukraine immer wieder massiv mit Drohnen und auch mit Raketen an. Es zielt dabei vor allem auf die Strom- und Energieversorgung. Bei Angriffen auf russischem Staatsgebiet in der Grenzregion nehmen die ukrainischen Streitkräfte derzeit vor allem Treibstofflager ins Visier, um die russische Armee bei ihrem Vormarsch zu schwächen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2024 12:00 Uhr