Russland feuert erste Interkontinentalrakete ab

Kiew: Russland hat die Ukraine nach Angaben des ukrainischen Militärs erstmals mit einer Interkontinentalrakete angegriffen. Sie sei am Kaspischen Meer gestartet und zusammen mit acht weiteren Geschossen auf die viertgrößte Stadt Dnipro der Ukraine abgefeuert worden, teilte die Luftwaffe mit. Laut den örtlichen Behörden sind bei dem Angriff zwei Menschen verletzt und eine Industrieanlage sowie ein Rehazentrum für Menschen mit Behinderungen beschädigt worden. Interkontinentalraketen haben eine Reichweite von mehreren Tausend Kilometern und können auch mit nuklearen Spengköpfen bestückt werden. Dies war laut ukrainischer Luftwaffe nicht der Fall. In Moskau erklärte unterdessen das Verteidigungsministerium, die russische Luftabwehr habe zwei britische Storm-Shadow-Marschflugkörper abgeschossen. Am Vortag hatten britische Medien berichtet, die Ukraine habe diese Waffen erstmals auf Russland abgefeuert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2024 14:00 Uhr