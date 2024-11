Russland feuert Drohnen auf die Ukraine ab

Kiew: Russland hat in der Nacht mehr als hundert Drohnen auf die Ukraine abgefeuert. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe konnten die meisten davon abgeschossen werden. In der Hauptstadt Kiew stürzte eine Drohne auf eine Poliklinik, dabei wurde mindestens eine Person verletzt. Der Krieg hatte sich zuletzt verschärft. Beide Seiten versuchen offenbar, die Oberhand zu gewinnen, bevor Donald Trump im Januar die US-Präsidentschaft übernimmt. Denn Trump hatte angekündigt, dass er die Kämpfe in der Ukraine schnell beenden will.

