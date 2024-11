Russland blockiert laut Scholz Entwicklung der G20

Rio de Janeiro: Vor Beginn des G20-Gipfels in Rio hat Kanzler Scholz Russland vorgeworfen, die Zusammenarbeit in dem Kreis der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer zu belasten. Durch Russlands völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine sei eine partnerschaftliche Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe nicht gegeben", sagte Scholz der brasilianischen Zeitung "Folha de Sao Paulo". Russland wird in Rio erneut nur mit Außenminister Lawrow vertreten sein. Gegen Präsident Putin gibt es wegen des Überfalls auf die Ukraine einen internationalen Haftbefehl.

