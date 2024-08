Russland attackiert Kiew und andere Regionen aus der Luft

Kiew: In der ukrainischen Hauptstadt hat es in der Nacht mehrere Explosionen gegeben. Die ukrainische Luftwaffe teilte über Telegram mit, zwei russische Raketen seien auf Kiew gerichtet gewesen. Außerdem würden fünf weitere Regionen mit Drohnen angegriffen. Über Opfer oder Schäden ist bisher nichts bekannt. - Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte sich zuvor erstmals zum Vorstoß seiner Armee in der russischen Region Kursk geäußert. Das Vorgehen sei Teil der Bemühungen seines Landes, nach der russischen Invasion wieder Gerechtigkeit herzustellen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.08.2024 02:00 Uhr