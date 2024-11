Russischer Oppositioneller Kara-Murza erhält Freiheitspreis

Frankfurt am Main: Der russische Oppositionelle Vladimir Kara-Murza ist mit dem "Freiheitspreis 2024" der Friedrich-Naumann-Stiftung geehrt worden. Der 43-jährige Journalist habe sich mit großem Mut für Freiheit und Menschenrechte in seiner Heimat eingesetzt, würdigte der ehemalige Bundesjustizminister Buschmann den Preisträger in der Frankfurter Paulskirche. Trotz einer langjährigen Haftstrafe und zwei Giftanschlägen habe sich Kara-Murza nicht einschüchtern lassen. Kara-Murza, der im August im Rahmen eines größeren Gefangenenaustauschs freigelassen worden war, sagte, dass er den Preis stellvertretend für alle politischen Gefangenen in Russland entgegen nehme. Präsident Putin gaukle dem Westen vor, dass das Volk hinter ihm stünde. Das sei jedoch nicht wahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2024 18:00 Uhr