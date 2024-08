Russischer Landkreis an ukrainischer Grenze wird geräumt

Belgorod: Aufgrund des ukrainischen Vorstoßes in die russische Region Kursk ist jetzt die Evakuierung eines angrenzenden Gebiets angeordnet worden. Der zuständige Gouverneur von Belgorod sagte, der Feind sei in unmittelbarer Nähe aktiv. Deshalb sollten zur Sicherheit alle Bewohner der Region an andere Orte gebracht werden. Unbestätigten Berichten zufolge soll das ukrainische Militär nach seiner Offensive in der russischen Region Kursk weiter Richtung Nordwesten vorgedrungen sein. - Zuvor war erneut ein Brand in dem ukrainische Atommeiler Saporischschja gemeldet worden. Das AKW befindet sich seit Beginn des Ukrainekrieges unter russischer Kontrolle. Wie es aus Moskau hieß, ist das Feuer an einem der Kühltürme inzwischen völlig gelöscht, radioaktive Strahlung sei nicht ausgetreten.

