Russischer General ist in Moskau bei Explosion getötet worden

Moskau: Bei einer Explosion in der russischen Hauptstadt sind am Morgen nach Angaben von Ermittlern der prominente General Kirillow und sein Adjutant getötet worden. Der Sprengsatz sei in einem Elektroroller versteckt gewesen, hieß es vom nationalen Ermittlungskomitee. Kirillow war Chef der russischen ABC-Abwehrtruppen und damit zuständig für den Schutz vor Gefahren durch atomare, biologische und chemische Kampfmittel. Aus ukrainischen Sicherheitskreisen verlautet, man sei für die Tötung des russischen Militärvertreters in Moskau verantwortlich. Kirillow sei ein Kriegsverbrecher gewesen und damit ein legitimes Ziel, hieß es. Er habe den Befehl zum Einsatz verbotener chemischer Waffen gegen das ukrainische Militär gegeben. Russische Ermittler haben den Mord inzwischen als Terroranschlag eingestuft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2024 12:00 Uhr