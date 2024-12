Russischer General ist in Moskau bei Explosion getötet worden

Moskau: Bei einer Explosion in der russischen Hauptstadt sind am Morgen nach Angaben von Ermittlern der prominente General Kirillow und sein Adjutant getötet worden. Der Sprengsatz sei in einem Elektroroller versteckt gewesen, hieß es vom nationalen Ermittlungskomitee. Kirillow war Chef der russischen ABC-Abwehrtruppen und damit zuständig für den Schutz vor Gefahren durch atomare, biologische und chemische Kampfmittel. Er hatte während des Angriffskriegs gegen die Ukraine immer wieder den Vorwurf geäußert, dass die USA etwa geheime Biolabors in der Ukraine betrieben. Die Hintergründe der Attacke sind bisher unklar. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine hatte es immer wieder Anschläge auf ranghohe Militärs und Propagandisten in Russland gegeben. Moskau machte dafür meist ukrainische Geheimdienste verantwortlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2024 09:00 Uhr