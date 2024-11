Russische Luftwaffe bombardiert Aleppo

Aleppo: Die russische Armee geht zum ersten Mal seit 2016 wieder mit Luftangriffen gegen regierungsfeindliche Kämpfer in Syrien vor. Eigenen Berichten zufolge bombardierte sie Ausrüstung und Personal illegaler bewaffneter Gruppen. Einzelheiten dazu sind noch nicht bekannt. Nach den schwersten Kämpfen seit Jahren kontrollieren syrische Rebellen inzwischen große Teile von Aleppo. Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte hatten Soldaten der Regierung ihre Posten teils ohne Gegenwehr geräumt. In weiten Teilen der Stadt sind Gefechtslärm und Explosionen zu hören. Tausende Menschen sind inzwischen wieder auf der Flucht in andere Städte oder in ländliche Gebiete. Allerdings blockieren die Rebellen eine der wichtigsten Verbindungsstraßen in Richtung Süden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2024 09:00 Uhr