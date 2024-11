Russische Behörden nehmen Deutschen wegen Sabotagevorwürfen fest

Moskau: In Russland ist offenbar ein Deutscher wegen Sabotage-Vorwürfen festgenommen worden. Das meldet unter anderem die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den Geheimdienst FSB. Demnach handelt es sich um einen 57-jährigen Mann aus Hamburg. Er soll im März an der Explosion an einer Gasverteilerstation in Kaliningrad beteiligt gewesen sein, so der Vorwurf. Der Beschuldigte soll aus Polen nach Russland zurückgekehrt sein, um - wie es heißt - weitere "Sabotage-Akte" an der örtlichen Energieinfrastruktur zu organisieren. Den Auftrag dafür soll er laut Bericht von einem ukrainischen Staatsbürger erhalten haben, der in Deutschland eine Aufenthaltsgenehmigung hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2024 08:00 Uhr