Russische Armee erzielt offenbar große Geländegewinne in der Ostukraine

Donezk: Die russische Armee erzielt in der Ostukraine offenbar große Geländegewinne. Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Daten der US-Denkfabrik "Institute for the Study of War" meldet, brachte das russische Militär im August ein Gebiet von fast 480 Quadratkilometern unter seine Kontrolle. Dies ist den Angaben zufolge der größte Geländegewinn seit fast zwei Jahren. Besonders schnell rückt die russische Armee demnach im Gebiet Donezk vor. Sie steht nur noch wenige Kilometer entfernt von der strategisch bedeutenden Stadt Pokrowsk. Auch Kremlchef Putin sprach von Fortschritten der Armee in einem - so wörtlich - "Tempo, wie wir es lange nicht mehr hatten".

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.09.2024 18:45 Uhr