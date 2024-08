Russische Angriffe auf die Ukraine gehen weiter

Kiew: Die russischen Angriffe auf die Ukraine gehen weiter. Rund um die ukrainische Hauptstadt sind wieder Luftabwehrsysteme im Einsatz. In der Großstadt Krywyj Rih ist nach Behördenangaben eine Rakete in einem Hotel eingeschlagen. Dabei gab es Tote und Verletzte. Gestern hatte Russland die bislang schwersten Luftangriffe auf die Ukraine seit Kriegsbeginn geflogen. Mindestens sieben Menschen wurden dabei getötet. Hauptziel war die Energie-Infrastruktur. Der ukrainische Präsident Selenskyj kündigte in seiner abendlichen Videoansprache Vergeltung an. Er sagte, an der militärischen Antwort würden auch vom Westen gelieferte F-16-Kampfjets beteiligt sein.

