Rund hundert Fahrgäste müssen ICE in Mittelfranken verlassen

Emskirchen: In der mittelfränkischen Stadt ist ein ICE wegen Brandgeruchs evakuiert worden. Der Zug war an Heiligabend auf dem Weg von Nürnberg nach Würzburg, als laut Feuerwehr im hinteren Triebwagen eine Brandmeldeanlage anschlug und Brandgeruch zu vernehmen war. Rund hundert Fahrgäste mussten dann im Bahnhof von Emskirchen in einen anderen ICE umsteigen. Eine Sprecherin der Bahn erklärte heute, der Geruch sei durch eine technische Störung an den Bremsen verursacht worden, ein Feuer gab es demnach nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2024 19:00 Uhr