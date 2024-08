Rund 40.000 Ausbildungsplätze in freien Berufen noch unbesetzt

Berlin: Zum Start des Ausbildungsjahrs klagen die freien Berufe über viele unbesetzte Stellen. Bis zu 40.000 Ausbildungsplätze seien noch nicht vergeben, sagte der Präsident des Bundesverbands der Freien Berufe, Hofmeister, der "Rheinischen Post". Etwa in freiberuflichen Praxen, Kanzleien, Büros und Apotheken. Laut Hofmeister zeigt sich die demografische Entwicklung deutlich auf dem Arbeitsmarkt. Besonders gute Chancen hätten in den freien Berufen Menschen mit ausländischen Wurzeln. Sie brächten als Pluspunkt eine weitere Sprache und interkulturelle Kompetenz mit, so Hofmeister. Das sei gerade in Berufen, die "nah am Menschen" seien, sehr wertvoll.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.08.2024 05:00 Uhr