Rummenigge soll Opfer von Einbruch geworden sein

München: FC Bayern-Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge soll Opfer eines Einbruchs geworden sein. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, sind Unbekannte in die Villa des 69-Jährigen in Grünwald eingedrungen und haben Schmuck und Bargeld in Höhe von 250.000 Euro erbeutet. Die Polizei bestätigte einen Einbruch in dem Münchner Vorort. Zur Identität des Opfers äußerte sich ein Sprecher auf BR-Anfrage nicht. Demnach brachen der oder die Täter die Balkontür auf und lösten die Alarmanlage aus. Diese sei aber nicht mit der Polizei verbunden gewesen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.12.2024 01:00 Uhr